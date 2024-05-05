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الأحد، 05-05-2024 11:01 ص

المدارس الخاصة: عقد عمل جديد للمعلمين المعينين لأول مرة مدته 12 شهراً

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إنه اعتبارا من العام الدراسي القادم سيبدأ العمل بزيادة مدة أول عقد للعاملين في المدارس الخاصة إلى 12 شهراً بدلاً من 10 أشهر .

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وأضاف الصوراني لـ "الوكيل الاخباري" أن العقد الجديد يلزم المدارس الخاصة بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص. 


وأكد أن عقد العمل الجديد سيكون جاهزاً خلال شهرين، للمعلمين الذين يتم تعيينهم لأول مرة في المدارس الخاصة.


يشار الى أن تم العام الماضي التوقيع على عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.


 




 

 


 

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