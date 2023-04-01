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السبت، 01-04-2023 08:19 م

الملك والعاهل البحريني يؤكدان على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية

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الوكيل الإخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لقاء، اليوم السبت، تناول العلاقات الثنائية المتينة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

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وأكد جلالتاهما خلال لقائهما في قصر الصخير، بحضور سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها.


وشدد جلالتاهما على حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي الوثيق في المجالات كافة، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.


وأكد جلالة الملك اعتزاز المملكة الأردنية الهاشمية بروابط الأخوة الراسخة وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمعها مع مملكة البحرين الشقيقة وشعبها العزيز.


وقد أشاد جلالة الملك حمد بن عيسى بالمواقف المشرفة للمملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين.


وأثنى العاهل البحريني على الدور المحوري الفاعل الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.


وتبادل جلالتاهما وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكدا دعمهما للجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية للأزمات فيها.


وحضر جلالة الملك مأدبة الإفطار التي أقامها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تكريما لجلالته.


وحضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري.


ووصل جلالة الملك اليوم السبت إلى قاعدة الصخير الجوية، إذ كان في استقباله جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من أصحاب السمو الشيوخ في مملكة البحرين، والسفير الأردني في المنامة رامي وريكات.

 




 

 


 

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