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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 07:57 م

الملك يعزي عشيرة العمري

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الخميس الموافق 26-10-2023 بالمرحوم اللواء الطبيب خليفة محمد عبد الحفيظ العمري (ابو عمر) .

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته. 

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