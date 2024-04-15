الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 15-04-2024 05:42 م

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني اليوم الإثنين 80 قرشا في التسعيرة المسائية عن تسعيرة صباح اليوم، وفق النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 46.90 دينار لجهة البيع للمواطنين مقابل 44.90 دينار لجهة شراء الصاغة من المواطنين.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 54.20 دينار و 41.90 دينار على التوالي.

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