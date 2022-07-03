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الأحد، 03-07-2022 08:41 ص

خطط لتطوير المستشفيات الميدانية وتحويلها إلى حكومية متكاملة

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة فراس الهواري أن هناك خطط لتطوير المستشفيات الميدانية وتحويل بعضها إلى مستشفيات حكومية متكاملة.

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وقال الهواري إن الوزارة وضعت خططا للمستشفيات الميدانية، موضحا أن "هناك خطة لتحويل المستشفى الميداني في العقبة إلى حكومي متكامل، بإضافة غرف عمليات ومختبرات متقدمة وأماكن أشعة تشخيصية".


بالنسبة للمستشفى الميداني في عمّان، كشف الهواري أيضا، عن خطة لنقل المرضى إلى هذا المستشفى "لتخفيف الضغط عن المستشفيات وإجراء الصيانة اللازمة لها"، مضيفا أن لدى الوزارة "خططا للمستشفيين الميدانيين في محافظتي إربد ومعان".


وأضاف أن هذه المستشفيات "ستبقى عاملة ولن يتم إغلاقها، وهي جاهزة للاستعمال إذا تطلب ذلك، واليوم نؤهلها للانتقال إلى المرحلة المقبلة وهي إعادة استخدامها بطرق جديدة".


وزير الصحة، قال إن المستشفيات الميدانية "لم تترك وتهمل، والدليل على ذلك جاهزيتها للتعامل مع حادثة العقبة في أي لحظة"، موضحا أن "المستشفى الميداني في العقبة كان فيه 248 أسطوانة أكسجين إضافة إلى جميع المواد التي تحتاج إليها الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات المصابة".


"استطعنا أن نستقبل في المستشفى الميداني في العقبة 148 مصابا من 332 من إجمالي عدد الإصابات"، وفق الوزير.

 

المملكة

 




 

 


 

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