السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

"هيئة الأسرى": الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس

صدور إرادة ملكية سامية

الجغبير: منح الأولوية للمنتجات الأردنية بالمقاصف المدرسية يدعم الصناعة

توضيح بشأن العقد الجماعي الجديد لحماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة

ماذا قالت الصحف العالمية في وفاة الملياردير محمد الفايد؟

السبت، 02-09-2023 11:37 ص

صدور إرادة ملكية سامية

ظ


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم (49) للسنة المالية 2023 ونشره في العدد الأخير بالجريدة الرسمية الذي صدر في 31 آب الماضي.

اضافة اعلان


وبحسب دائرة الموازنة العامة، بلغ عدد العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7746) وظيفة، مقابل إلغاء (3784) وظيفة للسنة المالية 2023.


وإثر ذلك، وصل عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 إلى (236679) وظيفة مقابل (232717) وظيفة في عام 2022 أي بارتفاع بلغ (3962) وظيفة.


وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لقرارات اللجنة المركزية للموارد البشرية (7422) وظيفة منها (2700) وظيفة لوزارة التربية والتعليم و(2000) وظيفة لوزارة الصحة و(550) وظيفة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.


إضافة إلى (228) وظيفة لوزارة العدل و(210) وظيفة لوزارة الزراعة و(190) وظيفة لوزارة الأشغال العامة والإسكان و(166) وظيفة للجمارك الأردنية و(110) وظيفة للمجلس القضائي و(92) وظيفة لدائرة قاضي القضاة و(86) وظيفة لوزارة التنمية الاجتماعية و(60) وظيفة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات و(60) وظيفة لسلطة وادي الأردن و (60) وظيفة لمستشفى الأمير حمزة و(910) وظيفة لباقي الوزارات والدوائر الحكومية.
وفي المقابل تم إلغاء (3359) وظيفة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية. وعليه، فإن عدد الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2023 بلغ (223427) وظيفــة أي بارتفاع (4071) وظيفــة.


وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوحدات الحكومية (324) وظيفة منها (110) وظيفة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و(35) وظيفة لسلطة المياه و(33) وظيفة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية و(26) وظيفـة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و(120) وظيفة لباقـي الوحدات الحكومية.


وفي المقابل تم إلغاء (425) وظيفة لكافة الوحدات الحكومية وعليه، فإن عدد الوظائف في الوحدات الحكومية لعام 2023 بلغ (13252) وظيفة أي بانخفاض (109) وظيفة.


وبلغ عدد الوظائف حسب الأنظمة الخاصة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 (1904) وظيفة بزيادة (25) وظيفة للمجلس القضائي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
512562_1_1692962943

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

720233113198363818906

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ت

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

820233017011371345870

من هو المخرج الاردني الراحل سمير الخوالدة ؟

00b5662a-f00c-47a6-92d4-f677b71ff129

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

خ

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

أخبار متعلقة
1tZcCvnUyBIEXK7LUkAxoTmUPXxqtWElk9JLFUo3

قرارات حكومية هامة

820239113825744352297

هل يعاقب الاردنيون على منشوراتهم القديمة بعد تطبيق قانون الجرائم الالكترونية ؟

مبنى رئاسة الوزراء

تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي - اسماء

إرادة ملكية

صدور إرادات ملكية سامية اليوم الأربعاء

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

الجرائم-الإلكترونية-الأردن

بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة.. متى سيتم العمل بقانوني السير والجرائم الإلكترونية ؟