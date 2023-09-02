صدور إرادة ملكية سامية

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم (49) للسنة المالية 2023 ونشره في العدد الأخير بالجريدة الرسمية الذي صدر في 31 آب الماضي.

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وبحسب دائرة الموازنة العامة، بلغ عدد العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7746) وظيفة، مقابل إلغاء (3784) وظيفة للسنة المالية 2023.



وإثر ذلك، وصل عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 إلى (236679) وظيفة مقابل (232717) وظيفة في عام 2022 أي بارتفاع بلغ (3962) وظيفة.



وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لقرارات اللجنة المركزية للموارد البشرية (7422) وظيفة منها (2700) وظيفة لوزارة التربية والتعليم و(2000) وظيفة لوزارة الصحة و(550) وظيفة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



إضافة إلى (228) وظيفة لوزارة العدل و(210) وظيفة لوزارة الزراعة و(190) وظيفة لوزارة الأشغال العامة والإسكان و(166) وظيفة للجمارك الأردنية و(110) وظيفة للمجلس القضائي و(92) وظيفة لدائرة قاضي القضاة و(86) وظيفة لوزارة التنمية الاجتماعية و(60) وظيفة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات و(60) وظيفة لسلطة وادي الأردن و (60) وظيفة لمستشفى الأمير حمزة و(910) وظيفة لباقي الوزارات والدوائر الحكومية.

وفي المقابل تم إلغاء (3359) وظيفة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية. وعليه، فإن عدد الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2023 بلغ (223427) وظيفــة أي بارتفاع (4071) وظيفــة.



وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوحدات الحكومية (324) وظيفة منها (110) وظيفة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و(35) وظيفة لسلطة المياه و(33) وظيفة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية و(26) وظيفـة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و(120) وظيفة لباقـي الوحدات الحكومية.



وفي المقابل تم إلغاء (425) وظيفة لكافة الوحدات الحكومية وعليه، فإن عدد الوظائف في الوحدات الحكومية لعام 2023 بلغ (13252) وظيفة أي بانخفاض (109) وظيفة.



وبلغ عدد الوظائف حسب الأنظمة الخاصة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 (1904) وظيفة بزيادة (25) وظيفة للمجلس القضائي.

