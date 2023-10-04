الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظتي الكرك والعقبة غداً - أسماء

الامن العام : وفاة طفلة سقطت من الطابق الخامس بعمان

تضامن: 23.3% نسبة تولّي النساء مناصب في السلك الوزاري

13.2 % انخفاض على قيمة الشيكات المتداولة الشهر الماضي

شاهد : احتراق مركبة بعمان وتحويل حركة السير بمنطقة دوار النهضة - فيديو

الملك يفتتح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة ويلقي خطاب العرش الأربعاء المقبل

التعليم العالي: إعلان نتائج طلبات إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر خلال 48 ساعة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب المتطرف بن غفير ضد المعتقلين

صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

المجلس القضائي: أكثر من 94% من القضاة الأردنيين متخصصون

الأربعاء، 04-10-2023 11:59 ص

صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

385840387_694775526017489_4133953937422730885_n


الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرَّسميَّة والكليَّات الجامعيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م.

اضافة اعلان


ويأتي مشروع النِّظام بهدف مراعاة أحكام المادَّة (35) من قانون الجامعات الأردنيَّة النَّافذ، الذي قَصَر تطبيق أحكام هذا النِّظام على الجامعات والكُليَّات الجامعيَّة الرسميَّة، ولتحديد مؤسَّسات التَّعليم العالي التي يشملها هذا النِّظام وفقاً لأحكام هذه المادَّة، بالإضافة إلى إعادة بلورة مفاهيم النِّظام، وصلاحيَّات لجنة ممارسة العمل الأكاديمي؛ لتنسجم مع الواقع التَّطبيقي.


ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023م؛ والذي يأتي لغايات تشجيع إنشاء دور الحضانة في المناطق البعيدة والنَّائية، وإيجاد حضانات دامِجة لفئة الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم الفتيات اللاتي يرغبن في العمل من المنزل، وتمكين المرأة العاملة من إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة لقدرات أطفالها.


ويهدف مشروع النِّظام إلى تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة في أماكن العمل الخاصَّة إنفاذاً لأحكام قانون العمل، وأتمتة هذه الإجراءات، وتعزيز الرَّقابة القانونيَّة بما يكفل إيجاد ظروف ملائمة لحضانة الأطفال، وغيرها من الأمور الأخرى التي يسعى إلى تنظيمها.


ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2023م؛ بهدف دعم وتشجيع الصِّناعات الوطنيَّة، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأوليَّة للمكسَّرات لتصبح (3%) بدلاً من (5%) من قيمتها، وبالتَّالي توفيرها بأسعار معقولة ومنافِسة.


ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات النَّشر والإعلان لسنة 2023م، ومشروع نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النَّشر ودور التَّوزيع ودور النَّشر والتَّوزيع والدِّراسات والبحوث ودور التَّرجمة ودور قياس الرَّأي العام ومكاتب الدِّعاية والإعلان والمطبوعات الدَّوريَّة لسنة 2023م.


ويهدف كلا المشروعين إلى إلغاء رخصة المكتبة الصَّادرة عن هيئة الإعلام، واستبدالها بمنظومة إبلاغ أو عمليَّة تسجيل مبسَّطة لا تخضع للتَّرخيص، وذلك لتخفيف العبء على طالبي التَّرخيص من أصحاب المكتبات وتسهيل الإجراءات عليهم من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لهذه الغاية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0Vz1Wi4ODh4c81g54pMNcuC8tpOLmolQnCboiFCE

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظتي الكرك والعقبة غداً - أسماء

920232221921955282449

الامن العام : وفاة طفلة سقطت من الطابق الخامس بعمان

image

تضامن: 23.3% نسبة تولّي النساء مناصب في السلك الوزاري

سيارة-إسعاف-دفاع-مدني-أرشيفية

شاهد : احتراق مركبة بعمان وتحويل حركة السير بمنطقة دوار النهضة - فيديو

WhatsApp Image 2023-10-04 at 12.57.15 PM

الملك يفتتح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة ويلقي خطاب العرش الأربعاء المقبل

M63A8352

التعليم العالي: إعلان نتائج طلبات إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر خلال 48 ساعة

أخبار متعلقة
620232694227205964679

قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يبدأ في تشرين الأول المقبل

1111

مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة

الخصاونة

قرار صادر عن مجلس الوزراء بصفة الاستعجال

820236194159861092410

قبول استقالة الدكتور محمد السعودي

0

الحكومة تدرج بذور الفلفل ضمن ضريبة مبيعات "صفر"

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء