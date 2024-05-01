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الأربعاء، 01-05-2024 09:27 ص

التنمية: ضبط متسول يدعي الجنون وبحوزته 6 آلاف دينار

وزارة التنمية الاجتماعية


الوكيل الاخباري - رصد
كشف مدير مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية عبدالباسط مفلح الخوالدة إن الوزارة ضبطت 2000 متسولا حدثا أو بالغا منذ بداية العام الحالي. 

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وأضاف الخوالدة اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" أن الوزارة تطبق إجراءات جديدة ومكثفة للحد من ظاهرة التسول من خلال زيادة نطاق المسارات التي يتم التفتيش عليها بالتعاون مع الجهات الأمنية والمجلس القضائي .


ونوه أنه في الفترة الأخيرة أصبح التسول بالاردن أشبه "بالمافيا" من خلال التسول المنظم، مؤكداً أن عقوبة من ينقل الأطفال من مكان لمكان "المسخر" تصل لـ 3 سنوات حبس . 


وأكد أن عقوبة المتسول اذا كان تحت سن الـ 18 عام الحبس لا يقل عن 3 أشهر ولا يزيد عن سنة إذا تم ضبطه للمرة الأولى . 


وأشار إلى أن المتسولين الذين يهددون المواطنين للحصول على المال يندرج تحت بند الابتزاز والتعامل معه من خلال الجهات الأمنية .


وضمن الحالات التي تم ضبطها، قال إن الوزارة تمكنت من مراقبة وضبط شخص في إربد ادعى أنه "مجنون" للحصول على مبالغ مالية من المواطنين وبعد أن انهى تسوله ذهب إلى مركز تسوق ثم غادر المكان بسيارته الخاصة، مشيراً أن ضُبط بحوزته  6 آلاف دينار.


وختم أن أحد الأطفال المتسولين اعترف أنه يحصل من 200 إلى 300 دينار يومياً من التسول، وبعد التحقيق معه اعترف انه يودع المبالغ المالية بحساب بنكي .

 






 




 

 


 

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