بالفيديو - استكشف كيفيّة صناعة شاشة Galaxy المعزّزة بصرياً والمقاومة للخدش بفضل زجاج Corning® Gorilla® Armor

الوكيل الاخباري - على مدى أكثر من نصف قرن، جسد تعاون كلٌّ من سامسونج للإلكترونيات وCorning؛ التزام سامسونج بالانفتاح باعتباره عاملاً يُسهم في تقديم أفضل تجارب الهواتف المحمولة؛ وذلك عبر العمل معًا على منتجات شاشات العرض المبتكرة، مما يوفر لمستخدمي Galaxy متانة ووضوحًا لا مثيل لهما.

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ومع تقديم درع Corning® Gorilla® Armor حصرياً في هاتف Galaxy S24 Ultra، وصلت هذه الشراكة إلى مستويات جديدة، ويتميّز زجاج Gorilla® بكونه الأكثر قوّة ومقاومة للخدش والأفضل تقدماً من الناحية البصرية على الإطلاق.

ونصحبكم هنا للمرّة الأولى في رحلة استكشافية للاطلاع على العمليات التقنية الدقيقة والهندسة المتقدمة المستخدمة في صناعة هذه المادة الاستثنائيّة.



يستخدم Corning® Gorilla® Armor تقنية طبقات فائقة الدقة لتحقيق خصائصه المتميزة المقاومة للانعكاس. وتخضع هذه الطبقات لعملية تنفيذ دقيقة تصل إلى مستوى النانومتر – أرق من شعرة الإنسان – على السطح الزجاجي، الأمر الذي يوفّر شاشة عرض فريدة تقلل الوهج بنسبة تصل إلى 75%، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم من حيث إمكانية قراءة الشاشة، كما يساعد على تقليل الانعكاسات في بيئات مختلفة. وتتضمن عملية وضع الطبقات إضافة طبقة مرنة تهدف إلى توفير حماية معززة ضد الخدوش الصغيرة التي قد تنشأ عن الاستخدام الاعتيادي وتتراكم بمرور الوقت. ووفقًا للاختبارات المعملية الداخليّة لشركة Corning، أظهر Gorilla Armor أداءً رائعاً من حيث قدرته على مقاومة الخدش أكثر بأربع مرات من الأغطية المصنوعة من مادة الألومينوسيليكات.



ولتمكين هذه العملية، يتم استخدام أنظمة الترسيب ضمن بيئة نظيفة للغاية، باستخدام نفس التكنولوجيا الموجودة في تصنيع أشباه الموصلات. لا تفوّت مشاهدة الفيديو الحصري للاطلاع عن كثب على رحلة الابتكار التي ساهمت في إنتاج Corning® Gorilla® Armor الجديد لهاتف Galaxy S24 Ultra.



رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=RbQqok6_usY&t=5s

