محمية العقبة البحرية: 25 مركز غوص مرخص و13 آخرين تحت التصويب

الوكيل الاخباري - رصد

اضافة اعلان

قال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة إن المحمية اتخذت إجراءات عدة للمراقبة على مراكز الغوص والذي يبلغ عددها 38 مركز وذلك للحفاظ على سلامة الزوار.وأضاف الزوايدة اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" أن 25 مركز مرخص و13 آخرين تحت التصويب، مشيراً أن المحمية لديها 3 دوائر سيطرة للمراقبة على مراكز الغوص بالتعاون مع القوة البحرية.وأكد أنه يوجد بالعقبة 26 موقع غوص مؤهل من أصل 32 موقع، منوهاً أنه يجرى أسبوعياً حملات تنظيف لجوف البحر.ونوه أن إجراءات الغوص في العقبة متطورة وتحظى بإقبال وتغذية راجعة مميزة، موضحاً أن جميع الغواصين ذات مهارة عالية .