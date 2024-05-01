الفناطسة يطالب برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

الوكيل الإخباري - رصد

طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب السابق خالد الفناطسة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة التضخم التي تعدها دائرة الإحصاءات العامة.



وقال الفناطسة اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار في كل عام، إن عمال الأردن يفتقدون للأجور العادلة في ظل تآكل القوة الشرائية للدينار بالإضافة إلى عدم وجود تأمين صحي أو ضمان اجتماعي مع وجود صعوبات في شبكات النقل من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم.



وأضاف أننا ما زلنا بحاجة لتشريعات من شأنها حماية العمال بالتأمينات اللازمة ورفع أجورهم وذلك لأن الحد الأدنى غير كافٍ لإعالة أسرة من شخص واحد فكيف يكون وضع الأسرة التي تتكون من عدة أفراد.



وأشار الفناطسة إلى أنه تم خلال الـ10 سنوات الماضية إحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة، وهناك توجه للعمل في أي فرصة عمل في ظل تراجع ثقافة العيب وتخلي الشباب الأردني عنها.



وبيّن أن أي قضية عمالية تؤخذ بعين الاعتبار وسلطة الأجور في وزارة العمل تأخذ فيها قرارا لصالح العامل خلال مدة لا تتجاوز الشهر ويتم العمل على حلها بكل سرعة، لكن هناك تقاعس من بعض أصحاب العمل في منح العمال حقوقهم المشروعة.



ويشارك الأردن دول العالم اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يأتي كل عام تقديرا لدورهم في بناء الوطن، باعتبارهم المساهم الرئيس والفاعل في العملية الإنتاجية.

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