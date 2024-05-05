الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام: قنصنا جنديا إسرائيليا جنوب تل الهوى

الإمارات تعلن إيصال 400 طن من المساعدات الغذائية لسكان غزة

وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور

ماكرون يدعو نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حماس

حزب الله: إصابات مباشرة بجنود الاحتلال في الزاعورة

الملك يعزي عشيرة الروسان

غالانت: مؤشرات على أن حماس ترفض الصفقة

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من شباب وشابات الضليل ووجهاء من عشيرة الخوالدة

السير تكشف سبب الأزمة المرورية على الدوار الرابع

شبكة الجزيرة تدين قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها

الأحد، 05-05-2024 05:18 م

الملك يعزي عشيرة الروسان

520241182528251646092


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الروسان بوفاة العقيد المتقاعد محمد مصطفى مفلح الروسان "أبو رومل".

اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء  المرحوم، في منطقة سما الروسان بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الروسان، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6df678a7-2964-423f-a018-d2ee5f3810e1

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من شباب وشابات الضليل ووجهاء من عشيرة الخوالدة

420241784924302172611

السير تكشف سبب الأزمة المرورية على الدوار الرابع

1000469014

استقلال القضاء الأردني.. علامة فارقة طيلة 25 عاما

1714913152826

انطلاق ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني في أربيل

1714910763293 (1)

"المدن والقرى" يستقبل وفدا من جمعية السباكات التعاونية

1000469005

الوطني لمكافحة الأوبئة: نظافة اليدين تقي من العدوى وتكافحها

أخبار متعلقة
9202124203749270107426

الملك يعزي الفراية

320242322509867734033

الملك يعزي عشيرة الظهراوي وعشيرة النعيمات

1c39a5d2-c601-4e31-ae18-e0b6497bd315

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة النسور

١

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في العقبة

55

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

1712604127066-1

الملك والرئيسان المصري والفرنسي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن