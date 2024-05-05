الملك يعزي عشيرة الروسان

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الروسان بوفاة العقيد المتقاعد محمد مصطفى مفلح الروسان "أبو رومل".

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ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في منطقة سما الروسان بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الروسان، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.