هيئة الطاقة: تجميد الدعم عن أي منزل استهلاكه اقل من 50 كيلو/واط لمدة 3 شهور

الوكيل الإخباري - رصد

قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق إن دعم فاتورة الكهرباء لاشتراكات القطاع المنزلي المطبق عليها التعرفة الكهربائية المدعومة في حال عدم استهلاك الكهرباء أو كانت أقل من 50 كيلوواط ولمدة ثلاثة أشهر متتالية والتي تكون للمنازل غير المأهولة، سيتم تجميد الدعم بعد فاتورة الشهر الثالث وبشكل تلقائي إلى حين عودة الاستهلاك.



وأضافت القاق اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" أن الدعم لا يلغى بل يتم تجميده، حيث تبقى حالته على الموقع الالكتروني (مدعوم) ولكن تصدر الفاتورة بدون دعم، وبعد انتظام كمية الاستهلاك يتم عودة الدعم بشكل تلقائي دون الحاجة لإعادة التسجيل على الموقع الخاص بدعم الكهرباء.



وأكدت أنه بإمكان أي مشترك يكون نمط استهلاكه أقل من 50 كيلوواط/شهرياً مراجعة شركة الكهرباء المعنية أو الهيئة وسيتم إعادة الدعم للعداد بعد التأكد من أن المنزل مأهول واستهلاكه الطبيعي أقل من 50 كيلوواط/شهرياً.





وختمت أن النمط الاستهلاكي لمشتركي القطاع المنزلي في الأردن 90% منه معدل الاستهلاك أقل من 600 كيلوواط/شهرياً.

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