الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

13000 مشارك اليوم في برنامج أردننا جنة

أوقاف عجلون تكرم كوكبة من حفظة القرآن الكريم

مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في منتدى تواصل 2024

الأمير فيصل يستقبل وفد مهرجان الأمل والأحلام

انطلاق الحملة الطبية الإغاثية الرابعة للاجئين السوريين بالأردن

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة

ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين

المدني يخمد حريق هنجر يضم عدداً من المحال ومشغلاً لتصنيع الأثاث

"ديوان أبناء الكرك في عمّان يُهنئ عمال الوطن في عيدهم"

الدفاع المدني يتعامل مع حريق محلات وإسعاف عدد من الاصابات

الخميس، 02-05-2024 06:24 م

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة

320242582450284676050


الوكيل الاخباري -  قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تحديد سقوف سعرية لأسعار دجاج “النتافات” بواقع 170 قرشا للكيلو للمستهلك، و150 قرشا “باب المزرعة” و160 قرشا للموزعين، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

اضافة اعلان


ووجه الشمالي مراقبي الأسواق في الوزارة لمتابعة الالتزام بالقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.


وبموجب القرار، لا يسمح بتجاوز السقوف السعرية المحددة ويسمح بالبيع بأقل منها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220232705613839097130

13000 مشارك اليوم في برنامج أردننا جنة

الاوقاف

أوقاف عجلون تكرم كوكبة من حفظة القرآن الكريم

52024101837750266349

مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في منتدى تواصل 2024

2202416113148207522996

الأمير فيصل يستقبل وفد مهرجان الأمل والأحلام

9

انطلاق الحملة الطبية الإغاثية الرابعة للاجئين السوريين بالأردن

1

ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين

أخبار متعلقة
1714558080538

هيئة إدارية جديدة للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية