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الأحد، 05-05-2024 03:38 م

منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثانية من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات بمشاركة 59 طالب وطالبة

ZINC


الوكيل الاخباري - لتواصل دعمها للطلبة من مرتادي فروعها المتواجدة في الجامعات، وتطوير مهاراتهم في أهم مجالات التكنولوجيا في ظل التحول الرقمي والتطورات الهائلة والمتسارعة التي يشهدها العالم؛ أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) للعام الثاني على التوالي وبالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، وبالتنسيق مع مركز الابتكار والريادة؛ النسخة الثانية من برنامج "تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني"، المخصص لطلبة الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة.

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وتم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج لهذا العام في الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك، بمشاركة 59 طالباً وطالبة ممن يدرسون تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات ذات صلة، فيما سيتم إطلاق البرنامج تباعاً في بقية الجامعات وفروع منصّة زين للإبداع على مدار العام.


ويتضمّن البرنامج 120 ساعة تدريبية مكثّفة تشتمل على التدريبَين النظري والعملي، ويتناول مجالات أمن الشبكات ونظام تشغيل لينكس والأمن السيبراني التأسيسي والمتقدم والاختراق الأخلاقي وتحقيقات الأدلة الرقمية، وغيرها من المجالات التي تعد كفيلة بتطوير المهارات التقنية والفنية في مجال الأمن السيبراني للطلبة المشاركين، يقدّمها مدربون ومختصون من أكاديميّة “Cyber Shield”   التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير  (JODDB)، كما يحصل الطلبة المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من الأكاديميّة.


ويأتي إطلاق المنصة لبرنامج تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني؛ في إطار حرصها على تطوير وتنمية مهارات طلبة الجامعات من دارسي التخصصات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، وذلك نظراً لأهميته المتنامية في ظل التطور الرقمي وثورة التكنولوجيا الحديثة، وتعاظم الحاجة لوجود خبراء في هذا المجال، وتنمية المواهب الشابة في المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز قدرات الطلاب وتعزيز معرفتهم في مجالات الأمن السيبراني، كما يأتي إطلاق المنصّة لهذا البرنامج ضمن احتفالها بمرور 10 أعوام على تأسيسها، وما حققته خلال عقد من الزمان في دعم الابتكار وخدمة قطاع ريادة الأعمال والشباب الأردني.

 

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