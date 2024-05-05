الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية توافق على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4,2 مليون دينار بنسبة 15% من راسمال الشركه المدفوع واسهم مجانية بقيمة 2,147,059 سهم/ دينار

الوكيل الاخباري - وافقت الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية العادية و غير العادية في اجتماعيها المنعقيدين بتاريخ 28/04/2024 على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4,2 مليون دينار و بنسبة 15% من راسمال الشركه المدفوع والبالغ 28 مليون دينار و توزيع اسهم مجانية بقيمة 2,147,059 سهم/ دينار من خلال رسملة مبلغ 2,147,059 دينار من رصيد الارباح المدوره كما في نهاية السنه الماليه 2023.



و في تعليقه على النتائج المالية للشركة للعام 2023 ، اوضح السيد / طارق العقاد رئيس مجلس الادارة ان شركة سنيورة حققت نتائج مستقرة خلال العام الماضي رغم كل التحديات و الصعوبات التي واجهت الشركة من خلال الحرب على اشقائنا في غزة و ارتفاع الفوائد البنكية و خاصة في فرع الشركة في الجمهورية التركية ، عدا عن التأثير السلبي على نتائج الشركة نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 ، و اوضح العقاد رغم كل هذه الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة و التي تمثلت ايضا في ارتفاع تكاليف المواد الخام ومصاريف الشحن نتيجة الاحداث العالمية ، الا ان الشركة تمكنت من تحقيق ارباح صافية بمبلغ 4,428 مليون دينار مقارنة مع ارباح صافية بمبلغ 5,224 مليون دينار في العام السابق 2022 ، مدعومة بارتفاع مبيعات الشركة التي بلغت 146,960 مليون ديناراردني مقارنة بالعام الذي سبقه بمبلغ 133,628 مليون دينار و بنسبة نمو بلغت 10%.

واوضح العقاد ان الشركة اكملت بنجاح اصدار سندات بقيمة 80 مليون دولار في ظل هذه الظروف الاستثنائية و التي تدل على متانة الوضع المالي للشركة وثقة القطاع المصرفي في اداء الشركة التشغيلي و المالي ، وافاد العقاد ان اصدار السندات بسعر فائدة ثابت 7.75 % لمدة خمس سنوات يعتبر انجازا كبيراً للشركة وسيؤدي الى تخفيض الفوائد البنكية و تحسين نتائج الشركة خلال هذا العام.



واشار العقاد ان الشركة في المراحل النهائية لرفع رأسمال الشركة بمبلغ 11 مليون دينار و بانتظار موافقة هيئة الاوراق المالية على تنفيذها ، كما سيعزز ذلك من قدرة الشركة على المضي في تنفيذ استثمارتها و توسعاتها خصوصا في بناء مصنع الشركة الجديد في جده – المملكة العربية السعودية.

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أضاف العقاد أن الشركة استمرت في دعمها للمجتمع المحلي في كافة مناطق تواجدها من خلال الاستمرار في دعم المسؤولية الاجتماعية ، حيث ساهمت الشركة في دعم معظم القطاعات الطبية والتربوية والاجتماعية ومساعدة اهلنا في قطاع غزة ، حيث بلغ حجم الدعم الذي قدمته الشركة العام الماضي مبلغ 455 ألف دينار مقارنة بمبلغ 366 ألف دينار العام الذي سبقه.



وفي تعليقه على النتائج ، أكد المهندس / مجدي الشريف الرئيس التنفيذي للشركة، ان الشركة حافظت على مستوى مبيعاتها في السوق الاردني و الفلسطيني رغم كل الظروف التي احاطت بالمنطقة وخسارة مبيعاتها لاهلنا في قطاع غزة خلال الربع الاخير من عام 2023 ،و شهدت مبيعات الشركة في الخليج نموا ملحوظا بنسبة 12% وفي السوق التركي بنسبة 30 % نتيجة التضخم وانعكس ذلك على نتائج الشركة المالية للعام الماضي.



وأضاف ان الشركة بدأت المراحل الاولى في انشاء مصنعها في جدة - المملكة العربية السعودية الذي سيكون نقلة نوعية للشركة وسيساهم في دعم مبيعات الشركة في السوق السعودي .



وشركة سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي الاردني ومالكة للعلامات التجارية "سنيورة" و "يونيوم" و" بولونيز" و" الماسة"، وهي احدى الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك.