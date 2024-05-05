الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فتاة ويشدد اجراءاته العسكرية في البلدة القديمة من القدس

إطلاق مبادرة أردنية لتوفير الغذاء لأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي

اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب على غزة

حماية المستهلك تطالب بشمول الدجاج الطازج بقرار السقوف السعرية

المدارس الخاصة: عقد عمل جديد للمعلمين المعينين لأول مرة مدته 12 شهراً

الكهرباء الوطنية تسعى لرفع نسبة توافرية شبكة النقل الى 99.96 % عام 2026

قتيلان في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات في المكسيك

صور- فيضان يجتاح مناطق واسعة في تكساس

الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية نهاية الأسبوع

صور- مصرع سائق بعد اصطدام سيارته بإحدى بوابات البيت الأبيض

الأحد، 05-05-2024 09:25 ص

الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية توافق على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4,2 مليون دينار بنسبة 15% من راسمال الشركه المدفوع واسهم مجانية بقيمة 2,147,059 سهم/ دينار

1 (2)


الوكيل الاخباري - وافقت الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية العادية و غير العادية في اجتماعيها المنعقيدين بتاريخ 28/04/2024 على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4,2 مليون دينار و بنسبة 15% من راسمال الشركه المدفوع والبالغ 28 مليون دينار و توزيع اسهم مجانية بقيمة 2,147,059 سهم/ دينار من خلال رسملة مبلغ 2,147,059 دينار من رصيد الارباح المدوره كما في نهاية السنه الماليه 2023.

و في تعليقه على النتائج المالية للشركة للعام 2023  ، اوضح السيد / طارق العقاد رئيس مجلس الادارة ان شركة سنيورة حققت نتائج مستقرة خلال العام الماضي رغم كل التحديات و الصعوبات التي واجهت الشركة من خلال الحرب على اشقائنا في غزة و ارتفاع الفوائد البنكية و خاصة في فرع الشركة في الجمهورية التركية ، عدا عن التأثير السلبي على نتائج الشركة نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 ، و اوضح العقاد رغم كل هذه الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة و التي تمثلت ايضا في ارتفاع تكاليف المواد الخام ومصاريف الشحن نتيجة الاحداث العالمية ، الا ان الشركة تمكنت من تحقيق ارباح صافية بمبلغ 4,428 مليون دينار مقارنة مع ارباح صافية بمبلغ 5,224 مليون دينار في العام السابق 2022 ، مدعومة بارتفاع مبيعات الشركة التي بلغت 146,960 مليون ديناراردني  مقارنة بالعام  الذي سبقه بمبلغ 133,628 مليون دينار  و بنسبة نمو بلغت 10%.
واوضح العقاد ان الشركة اكملت بنجاح اصدار سندات بقيمة 80 مليون دولار في ظل هذه الظروف الاستثنائية و التي تدل على متانة الوضع المالي للشركة وثقة القطاع المصرفي في اداء الشركة التشغيلي و المالي ، وافاد العقاد ان اصدار السندات بسعر فائدة ثابت 7.75 % لمدة خمس سنوات يعتبر انجازا كبيراً للشركة وسيؤدي الى تخفيض الفوائد البنكية و تحسين نتائج الشركة خلال هذا العام.

واشار العقاد ان الشركة في المراحل النهائية لرفع رأسمال الشركة بمبلغ 11 مليون دينار و بانتظار موافقة هيئة الاوراق المالية على تنفيذها ، كما سيعزز ذلك  من قدرة الشركة على المضي في تنفيذ استثمارتها و توسعاتها خصوصا في بناء مصنع الشركة الجديد في جده – المملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان


أضاف العقاد أن الشركة استمرت في دعمها للمجتمع المحلي في كافة مناطق تواجدها من خلال الاستمرار في دعم المسؤولية الاجتماعية ، حيث ساهمت الشركة في دعم معظم  القطاعات الطبية والتربوية والاجتماعية ومساعدة اهلنا في قطاع غزة ، حيث  بلغ حجم الدعم الذي قدمته الشركة العام الماضي مبلغ 455 ألف دينار مقارنة بمبلغ 366 ألف دينار العام الذي سبقه.

وفي تعليقه على النتائج ، أكد المهندس / مجدي الشريف الرئيس التنفيذي للشركة، ان الشركة حافظت على مستوى مبيعاتها في السوق الاردني و الفلسطيني رغم كل الظروف التي احاطت بالمنطقة وخسارة مبيعاتها لاهلنا في قطاع غزة خلال الربع الاخير من عام 2023 ،و شهدت مبيعات الشركة في الخليج نموا ملحوظا بنسبة 12% وفي السوق التركي بنسبة 30 % نتيجة التضخم وانعكس ذلك على نتائج الشركة المالية للعام الماضي.

وأضاف ان الشركة بدأت المراحل الاولى في انشاء مصنعها في جدة - المملكة العربية السعودية الذي سيكون نقلة نوعية للشركة وسيساهم في دعم مبيعات الشركة في السوق السعودي .

وشركة سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي الاردني ومالكة للعلامات التجارية "سنيورة" و "يونيوم" و" بولونيز" و" الماسة"، وهي احدى الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c18328d4-c5f7-42f9-8128-d16372848224

كابيتال بنك يحصل على ضمان جزئي من GuarantCo لمحفظة البنك الخاصة بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته البالغ حجمها 88.5 مليون دينار

b0d556d6-49c1-42d0-b6d9-aed5dbc44c03

سامسونج للإلكترونيات تعلن عن إرشادات الأرباح للربع الأول 2024

OpEcrPyaqBiYwX8HVhguOZIC9Klx2JTestIlBXdt

"سامسونج" تطلق هاتفها Galaxy S24 Ultra بمواصفات خيالية ومزايا رائعة

GAC_Logo-01[300679]

GAC تعلن عن بدء تصنيع الجيل الجديد من السيارات الكهربائية المزودة بالبطاريات الصلبة التي يصل مداها الى 1000 كم

d4ee0453-f7f7-4418-8119-97567bf6605d

شركة البوتاس العربية تهنىء موظفيها بعيد العمال

(Image) Kia EV9 wins coveted Red Dot Best of the Best Award_Digital

حازت كيا EV9على جائزة "الأفضل على الإطلاق" من “ريد دوت” في فئة تصميم المنتج

أخبار متعلقة
344503_58_1665059448

28.2 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية خلال الربع الأول 2024

ARAB BANK - HQ

252.8 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 17%

2

140.8 مليون دينار صافي الأرباح لعام 2023 وانجازات متميزة في البنود الرئيسية لقائمة المركز المالي الموافقة على توزيع (25%) من القيمة الإسمية للسهم كأرباح نقدية لمساهمي البنك عن عام 2023