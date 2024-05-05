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الأحد، 05-05-2024 10:01 ص

السماء تمطر سمكا.. ظاهرة غريبة تثير الدهشة في إيران - فيديو

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الوكيل الإخباري -  انتشرت مقاطع فيديو "غريبة" من مدينة ياسوج غربي إيران، توثق سقوط أسماك من السماء، في ظاهرة يطلق عليها مجازا اسم "المطر السمكي".

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وأظهر الفيديو سقوط عشرات الأسماك على طريق يشهد حركة سير داخل المدينة.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تنتقل الأسماك من البحر إلى البر بفعل الأعاصير غالبا، في مناطق يوجد فيها تباين كبير في الرطوبة ودرجة الحرارة.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن العلماء ليسوا متأكدين تماما من سبب حدوث تلك الظاهرة الآن أو في الماضي، لكنهم يعتقدون أنها ناتجة عن العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكن أن تحمل المياه بما فيها من أسماك من المسطحات المائية الكبيرة، ونقلها إلى عدة كيلومترات قبل أن تسقط مجددا على الأرض. 

 

 سكاي نيوز

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