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الإثنين، 03-06-2024 11:12 م

عجلون: لقاء يبحث تعزيز جهود حماية البيئة والغابات

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الوكيل الإخباري - بحث لقاء عقد في محمية غابات عجلون، اليوم الاثنين، لأعضاء المجلس الاستشاري للمحمية تعزيز جهود حماية البيئة والغابات.

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وأكد محافظ عجلون، الدكتور قبلان الشريف، الذي ترأس الاجتماع أهمية التنسيق والتشاركية بين كافة الجهات المعنية لنشر السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وعدم ترك النيران مشتعلة؛ تلافيا للحرائق، وخاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.


واستعرض مدير المحمية المهندس بشير العياصرة البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنفذها الجمعية العلمية الملكية والحرص على زيادة الخدمات المقدمة في المحمية للنهوض بها في ظل الأعداد المتزايدة للزوار.

 




 

 


 

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