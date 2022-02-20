فتح باب القبول والتسجيل في معاهد التدريب المهني

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة التدريب المهني، عن استقبال طلبات القبول والتسجيل للدور الأول للعام التدريبي 2022 / 2023 ابتداء من الأحد، وحتى يوم الخميس 3 آذار /مارس المقبل، ضمن التخصصات المهنية للمستويات (المهني والماهر ومحدد المهارات).

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ويأتي ذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة؛ مما يتيح الفرصة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ اجتياز الامتحان، وللباحثين عن عمل والطلبة الذين أنهوا الصف العاشر، الالتحاق بالبرامج التدريبية المتنوعة التي تعقدها المؤسسة، حيث وضعت جميع الإمكانات الفنية والإدارية لإتمام عملية قبول المتدربين الجدد، وفق خطط واضحة في معاهدها المنتشرة بجميع محافظات المملكة، وعددها 36 معهدا، وسيبدأ الدوام لبرامج (المهني، الماهر ومحدد المهارات) اعتبارا من يوم الأحد 6 آذار.



وقال مدير مؤسسة التدريب المهني بالوكالة، عمر قطيشات في تصريح صحفي الأحد، إن المؤسسة توسعت في تطبيق تخصصات وبرامج تدريب مهنية نوعية ضمن مجموعات مهنية في قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات والإلكترونيات، والكهرباء (توليد، نقل وتوزيع) والطاقة المتجددة، وتشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية العامة، وصيانة المركبات والحافلات والآليات الثقيلة والخفيفة والسيارات الهجينة (الهايبرد) والحلاقة والتجميل، والنجارة والديكور وأعمال التنجيد، والفنادق والمطاعم والسياحة، والصناعات الغذائية، الطباعة والتجليد، والتكييف والتبريد والتمديدات الصحية، وصيانة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الحرف التقليدية واليدوية، ومهن صياغة الذهب والمجوهرات، والسلامة والصحة المهنية.



وأكد قطيشات أن البرامج التدريبية النظامية لجميع التخصصات في مستويات العمل الأساسية متاحة للراغبين بالالتحاق من الجنسين في جميع معاهد المؤسسة، شريطة أن يكون المتقدم قد أتم السادسة عشرة من عمره، بما يتواءم مع قانون العمل الأردني.



وبين أن البرامج التي سيتم تطبيقها سيكون لها الصفة التشاركية مع أصحاب العمل، بحيث يقضي المتدرب فترة التدريب مناصفة بين المعهد وموقع العمل، بما يكفل تطبيق جميع العناصر التدريبية للبرنامج وتزويد المتدرب بالخبرة العملية اللازمة، وفق احتياجات سوق العمل ومتطلباته.



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