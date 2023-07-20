كيف تتصرف بحال التعرض للدغة أفعى ؟.. الدفاع المدني يوضح

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



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أوضح احد اعضاء فريق الاسعاف الطبي الميداني في الدفاع المدني ، محمد حمزة النعيمي مجموعة الاسعافات الأولية التي يجب اتباعها بحال التعرض للدغات الأفاعي بكافة أنواعها السام او غير السام .وقال النعيمي لـ "الوكيل الإخباري" انه يمكنك ان تساعد نفسك او شخص بحال التعرض للدغة افعى قبل وصول فرق الدفاع المدني بجملة من الاجراءات ، والتي تتمثل اولها بابقاء المصاب على وضعية الجلوس والكشف الفوري عن مكان اللدغة "ازالة اي قطع ملابس يرتديها مكان اللدغة " ، ووضع رباط فوق مكان الاصابة ونوه هنا على عدم تمكين اغلاق الرباط وربطه بشكل متوسط لان الهدف من هذا الاجراء التقليل من امكانية انتشار السم في الدم وعدم قطع سيران الدم ، وشدد على ضرورة وضع مكان الاصابة اسفل مكان القلب وخاصة اذا كانت أطراف "اليدين أو الأرجل " حتى لا تسمح للسم بالوصول السريع الى القلب بحال كانت لدغة أفعى سامة " ، وغسل المنطقة المصابة بالماء البارد وابقاء الكمادات عليها .ووجه اخيراً الى ضرورة الاتصال بفرق الدفاع المدني لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تتمثل بالتأكد من امان الموقع اضافة الى تزويد المصاب بالاكسجين وتعويض السوائل والنقل الفوري الى المستشفى .وحذر النعيمي من امتصاص الدم في مكان الاصابة بهدف ازالة السم قائلاً انه سلوك شائع متبع لدى الكثيرين ولكنه خاطئ لأن اللسان قد يحتوي على الكثير من البكتيريا التي تؤثر على تلوث مكان الاصابة اضافة الى امكانية انتقال جزء من السم للشخص المسعف بهذه العملية ، اضافة الى عدم لمس مكان الاصابة "فركها او حكها " لان ذلك يزيد من ورمها .