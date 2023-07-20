الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

توضيح من رئيس الوزراء عن حظر منصة تيك توك في الأردن

منتدى شباب الأعمال يزور مصنع الطيبات

الخميس، 20-07-2023 12:46 م

كيف تتصرف بحال التعرض للدغة أفعى ؟.. الدفاع المدني يوضح

WhatsApp Image 2023-07-20 at 12.47.22


الوكيل الإخباري - ليلى القرشي 
اضافة اعلان

أوضح احد اعضاء فريق الاسعاف الطبي الميداني في الدفاع المدني ، محمد حمزة النعيمي مجموعة الاسعافات الأولية التي يجب اتباعها بحال التعرض للدغات الأفاعي بكافة أنواعها السام او غير السام .

وقال النعيمي لـ "الوكيل الإخباري" انه يمكنك ان تساعد نفسك او شخص بحال التعرض للدغة افعى قبل وصول فرق الدفاع المدني بجملة من الاجراءات ،  والتي تتمثل اولها بابقاء المصاب على وضعية الجلوس والكشف الفوري عن مكان اللدغة "ازالة اي قطع ملابس يرتديها مكان اللدغة " ، ووضع رباط فوق مكان الاصابة ونوه هنا على عدم تمكين اغلاق الرباط وربطه بشكل متوسط لان الهدف من هذا الاجراء التقليل من امكانية انتشار السم في الدم وعدم قطع سيران الدم  ،  وشدد على ضرورة وضع مكان الاصابة اسفل مكان القلب وخاصة اذا كانت أطراف "اليدين أو الأرجل "  حتى لا تسمح للسم بالوصول السريع الى القلب بحال كانت لدغة أفعى سامة " ، وغسل المنطقة المصابة بالماء البارد وابقاء الكمادات عليها .

ووجه اخيراً الى ضرورة الاتصال بفرق الدفاع المدني لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تتمثل  بالتأكد من امان الموقع اضافة الى تزويد المصاب بالاكسجين وتعويض السوائل والنقل الفوري الى المستشفى    . 

وحذر النعيمي من امتصاص الدم في مكان الاصابة بهدف ازالة السم قائلاً انه سلوك شائع متبع لدى الكثيرين ولكنه خاطئ لأن اللسان قد يحتوي على الكثير من البكتيريا التي تؤثر على تلوث مكان الاصابة اضافة الى امكانية انتقال جزء من السم للشخص المسعف بهذه العملية ، اضافة الى عدم لمس مكان الاصابة "فركها او حكها " لان ذلك يزيد من ورمها .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

111OfficialHM

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

720236151622536896137

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

XpTxpHYz33zTMhOHL9H5b8pdGs1LWZZbrXseQ0GI

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

999999999999999999999999

اجابات مبحث الكيمياء العلمي لامتحان التوجيهي اليوم

63394a262a146

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام