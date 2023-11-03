مسيرات حاشدة في إربد دعما لغزة

الوكيل الإخباري - احتشد آلاف الأردنيين بعد أداء صلاة اليوم الجمعة في محافظة إربد في مسيرات تضامنية مع فلسطين وتندد بالعدوان على قطاع غزة المحاصر.



وأدى المشاركون بعد صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

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وثمنوا جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة ودوره حشد المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية.





وطالبوا المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى دعم جهود الأردن في رفع الحصار عن قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة التي يمر بها القطاع وإدخال المساعدات الطارئة والتي تشمل الغذاء والدواء والوقود.

وندد المشاركون باستمرار عدوان الاحتلال على غزة لليوم الـ28 على التوالي، مشيدين بدور المقاومة في الدفاع عن غزة والتصدي لسياسات الاحتلال الغاشم في محاولة تصفية القضية الفلسطينية.