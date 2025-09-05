الجمعة 2025-09-05 02:13 م
 

ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الأساسية عالميا

ة
أرشيفية
 
الجمعة، 05-09-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النحاس والمعادن الأساسية الأخرى مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الحاسمة، المقرر صدورها اليوم الجمعة، والتي قد تؤثر على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي القادم بشـأن أسعار الفائدة.

اضافة اعلان


وحسب بيانات موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي اليوم الجمعة، ارتفع سعر النحاس 0.6 بالمئة إلى 9959 دولارا للطن عند 12:28 ظهرا بتوقيت شنغهاي، وبلغ أعلى مستوى له منذ خمسة شهور عند 10038 دولارا في وقت سابق من الأسبوع. فيما صعد الألمنيوم والزنك 0.4 بالمئة.

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي

ل

أخبار محلية عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي

ت

أخبار محلية مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية

ا

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

ا

فلسطين كاتس يعلن فتح "بوابات الجحيم" في غزة

ا

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي -إناث

ت

أخبار محلية أهالي قضاء بيرين يطالبون بتوسعة شارع الكمشة العالوك

ا

أخبار محلية الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً بيئياً في المناطق السياحيه والطبيعية



 
 



الأكثر مشاهدة