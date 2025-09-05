ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الأساسية عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النحاس والمعادن الأساسية الأخرى مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الحاسمة، المقرر صدورها اليوم الجمعة، والتي قد تؤثر على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي القادم بشـأن أسعار الفائدة.

وحسب بيانات موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي اليوم الجمعة، ارتفع سعر النحاس 0.6 بالمئة إلى 9959 دولارا للطن عند 12:28 ظهرا بتوقيت شنغهاي، وبلغ أعلى مستوى له منذ خمسة شهور عند 10038 دولارا في وقت سابق من الأسبوع. فيما صعد الألمنيوم والزنك 0.4 بالمئة.