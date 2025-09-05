ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الأساسية عالميا

وحسب بيانات موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي اليوم الجمعة، ارتفع سعر النحاس 0.6 بالمئة إلى 9959 دولارا للطن عند 12:28 ظهرا بتوقيت شنغهاي، وبلغ أعلى مستوى له منذ خمسة شهور عند 10038 دولارا في وقت سابق من الأسبوع. فيما صعد الألمنيوم والزنك 0.4 بالمئة.
