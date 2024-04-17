"أسوشيتيد بريس": الشرطة الألمانية تفكك عصابة خطرة نشطت في تهريب البشر

الوكيل الإخباري - داهم أكثر من ألف شرطي عشرات المنازل والمتاجر ومكاتب المحامين بأنحاء غرب وجنوب ألمانيا في حملة واسعة على عصابة دولية لتهريب البشر فجر اليوم الأربعاء.

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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم اعتقال عشرة مشبوهين.



وتتهمهم السلطات باستغلال قواعد الهجرة الألمانية الخاصة بالعمال الأجانب المهرة للحصول على تصاريح إقامة لنحو 350 شخصا معظمهم صينيون، مقابل مئات آلاف اليوروهات.



ونفذت المداهمات في ولايات شمال الراين-وستفاليا، وشليسفيغ هولشتاين، وهيسن، وراينلاند بالاتينات، وبادن-فورتمبيرغ، وبافاريا، وهامبورغ، وبرلين.



وصادرت الشرطة أصولا وجمعت بعض الأدلة خلال المداهمات.



وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية حصول العديد من موظفي مكاتب الهجرة على رشى ضمن عمليات الاحتيال.



وركز التحقيق على ولاية شمال الراين-وستفاليا، التي اعتقل فيها المشتبهون العشرة.



ووفق (د ب أ) يوجد محاميين اثنين بين المعتقلين.

RT