ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في الباكستان إلى 63 شخصا

الوكيل الإخباري- تسببت الصواعق والأمطار الغزيرة في وفاة 14 شخصاً في باكستان، ما يرفع حصيلة الضحايا خلال الأيام الأربعة الماضية من الطقس السيء إلى 63 على الأقل، حسبما أعلن مسؤولون اليوم الأربعاء.

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وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، قال المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية، خورشيد أنور، إن انهيار البنايات أدى لوفاة 32 شخصاً، بينهم 15 طفلاً و5 نساء. وأضاف أن العشرات أصيبوا في شمال غرب البلاد بسبب تضرر 1370 منزلاً.

وأبلغت سلطات إقليم البنجاب شرقي البلاد عن وقوع 21 حالة وفاة بسبب الصواعق والانهيارات، في حين أبلغت حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد عن 10 قتلى عندما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في أعقاب الفيضانات.







