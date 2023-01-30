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الإثنين، 30-01-2023 10:20 ص

المستشار الألماني ينتقد الجدل حول تسليم مقاتلات لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس الجدل الدائر حول تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في سانتياغو دي تشيلي مساء أمس الأحد (التوقيت المحلي): "من الغريب أن يتم إجراء هذا النقاش. على البعض أن يسألوا أنفسهم: لماذا يطرحون هذا السؤال بينما يتعلق الأمر بمساعدة الأوكرانيين"، مؤكدا ضرورة إجراء نقاش جاد وليس "مزايدات (...) قد تكون نابعة على الأرجح من دوافع سياسية محلية في الأساس بدلا من دعم أوكرانيا".

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وأكد شولتس أنه عندما يتعلق الأمر بقضية مهمة مثل عمليات تسليم أسلحة يجب تدبر الأمر والإمعان فيه بعقلانية.


وأشار شولتس إلى أنه بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا استبعد هو والرئيس الأمريكي جو بايدن إقامة مناطق حظر طيران لأن ذلك كان سيؤدي إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفا أنه تم أيضا رفض "مثل تلك الطلبات غير المنطقية" مثل نشر قوات برية في أوكرانيا، وقال: "لقد قيل كل شيء بالفعل عن هذا، أيضا مني أنا".


وكان النقاش العام الماضي حول منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يدور حول أنه لا يمكن فرض ذلك إلا إذا قدم الناتو طائرات مقاتلة خاصة به. ورفض شولتس وبايدن ذلك. ومع ذلك فإن المناقشة الحالية تدور حول إتاحة الطائرات المقاتلة لأوكرانيا، والتي سيسيرها بعد ذلك طيارون أوكرانيون.


وطالبت أوكرانيا بطائرات مقاتلة، ولم تستبعد الولايات المتحدة تسليمها مقاتلات بصورة مبدئية.


وقال شولتس قبل أيام قليلة في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن الجدل حول تسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا: "لقد أوضحت في وقت مبكر للغاية أن الأمر لا يتعلق بطائرات مقاتلة وأنا أكرر ذلك هنا أيضا"، مضيفا أنه عندما تمت مناقشة إقامة مناطق حظر طيران بعد وقت قصير من بدء الحرب، قال هو وبايدن: "لن نفعل ذلك"، وأضاف: "لم يتغير شيء في هذا الموقف ولن يتغير شيء أيضا".

 

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