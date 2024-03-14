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الخميس، 14-03-2024 03:54 م

"برد الغوريلا" يضرب ولايتين أمريكيتين

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الوكيل الإخباري - تعرضت ولايتا كانساس وميسوري الأمريكيتان لتساقط حبات برد كبيرة بشكل غير طبيعي.

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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن سكان ولايتي كانساس وميسوري الأميركيتين شهدتا عاصفة و"بَرَد الغوريلا" الكبير.

ضربت حبات البرد التي تراوحت أحجامها بين كرات الغولف وكرات البيسبول بعض المناطق من ولايتي كانساس وميسوري في الولايات المتحدة. وتوقفت حركة المرور على الطريق السريعI- 70 الفيدرالي بسبب تساقط قطع الجليد الكبيرة بشكل غير طبيعي. وبالإضافة إلى ذلك، دعا خبراء الأرصاد الجوية السكان إلى البقاء في منازلهم.


وقال أليكس سوسنوفسكي كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز AccuWeather، إن البرد يمكن أن يُطلق عليه "برد الغوريلا" بسبب حجمه والأضرار التي يمكن أن يسببها. أما مصطلح "برد الغوريلا" فصاغه عالم الأرصاد الجوية ريد تيمر، مشيرا إلى ظروف الطقس التي يكون فيها حجم البرد كبيرا بشكل غير طبيعي. وحسب خبراء الأرصاد فإن خطر تساقط حبات البرد الكبيرة في الأيام المقبلة ليس كبيرا.

 

RT

 




 

 


 

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