تحرك عاجل لنتنياهو بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز للوزراء في حكومته بعدم الإدلاء بتصريحات أو إجراء مقابلات صحفية بشأن إيران.

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وكانت بدأت قبل قليل جلسة مجلس الحرب لبحث خيارات الرد الإسرائيلي على إيران.

بدورها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أن إسرائيل ستبني تحالفا إقليميا في مواجهة التهديد الإيراني.

فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن علينا عدم اتباع سياسة الاحتواء كي نخلق الردع في الشرق الأوسط بل علينا أن نرد بجنون، حسب قوله.









