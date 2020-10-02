الجمعة 02-10-2020
الوكيل الاخباري

الضمان : حزم جديدة من الخدمات الالكترونية قريبا

تعليمات العزل المنزلي لمصابي كورونا

الصحة : التأكد من تنزيل تطبيق أمان

10 وفيات و546 إصابة محلية بكورونا في المملكة

تصريح حكومي بشأن العودة إلى الإغلاقات

ترقب أردني للإعلان عن مُستجدات كــورونا

40 حالة حرجة بكورونا في المملكة

توضيح بشأن الحظر الشامل

السعودية تستأنف أداء العمرة

توقع قفزات بأعداد إصابات كورونا بالمملكة ورسالة للأردنيين




الجمعة، 02-10-2020 06:27 م

خلال تفقده موقع إعادة الإعمار

شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترافقه في جولته بعد غياب

ظهور
من المصدر


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم، كيم جونغ أون، زار قرية حدودية ضربتها الفيضانات، ومعه شقيقته، كيم يو جونغ، في أول ظهور علني لها منذ شهرين.

اضافة اعلان

وأفادت  وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن الزعيم كيم تفقد موقع إعادة الإعمار في بلدة كيمهوا الحدودية وتعرف بالتفصيل على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والنقل وشبكتي الكهرباء والاتصالات، واستمع إلى التقدم الذي تم إحرازه في جهود إعادة البناء.


وقالت الوكالة: "عند سماع التقرير الذي يفيد بأن حوالي 88% من إجمالي مشروع البناء قد تم إنجازه الآن لما يقرب من 1000 أسرة - منازل سكنية من عدة طوابق في منطقة البلدة ، قال الزعيم كيم "أشعر بارتياح كبير لأن الجيش الشعبي يحقق إنجازات مذهلة تحت القيادة النشطة والتوجيه الدقيق من قبل حزبنا".
وقالت الوكالة إن كيم شدد على أن "هذا العام شهد صعوبات غير مسبوقة، لكنه سيكون عام انتصار عظيم مع قيمة النضال الكبيرة".
ورافقت كيم شقيقته الصغرى "يو جونغ" في أول ظهور علني لها منذ أواخر يوليو.


ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الشمال صورة لها وهي ترتدي معطفا رملي اللون تقف خلف الزعيم كيم من مسافة قريبة.


لم تشر وسائل الإعلام الحكومية إلى الموعد المحدد لزيارة الزعيم كيم لهذه البلدة، لكن يبدو أنه أجرى التفتيش الميداني يوم أمس الخميس، حيث جرت العادة على أن تنقل وسائل الإعلام الحكومية أنشطته في اليوم التالي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
العم

السعودية تستأنف أداء العمرة

unnamed

وفاة 13 شخصاً وإصابة 15 إثر حريق بموقع سياحي في الصين

ba0d0ddbf99728cd4cfa01c071e85fab

إصابة دونالد ترمب وزوجته بفيروس كورونا

602x338_cmsv2_228af8e4-9a91-54f8-bfcf-ecab970d1f14-4474478

دونالد ترمب وميلانيا يخضعان للحجر الصحي

1-1380677

ترامب يعتزم خفض أعداد اللاجئين إلى مستوى قياسي جديد

56803c08-8142-431e-b9fa-ff5115164bba_16x9_1200x676

رسالة أوروبية حازمة لأنقرة

أخبار متعلقة
في

بالأرقام .. هذا ما فعلته الفيضانات في السودان

من

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر

0.83697100_1600757959_sudan

السودان... مناسيب النيل تواصل انخفاضها

روسيا

روسيا تعلق على تقارير حول تخطيط بيونغ يانغ لإطلاق صواريخ من غواصة

274-30-sudan-floods

السودان .. عدد ضحايا الفيضانات وصل الى 106

اط

تونس: أمطار قوية تخلف خسائر بشرية ومادية