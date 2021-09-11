طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى السعودية

الوكيل الإخباري - أعلنت طيران الإمارات استئناف رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من اليوم السبت، بتشغيل 24 رحلة أسبوعيا بما في ذلك رحلة يومية إلى العاصمة الرياض ورحلات يومية بطائرات A380 إلى جدة ورحلة يومية إلى الدمام وثلاث رحلات أسبوعيا إلى المدينة المنورة.

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وقالت الناقلة الإماراتية، في بيان صحفي، إنها ستزيد رحلاتها للرياض إلى رحلتين يوميا اعتبارا من 16 أيلول الحالي، مضيفة أن هناك خططا لزيادة أعداد الرحلات عبر المدن الأخرى بحلول نهاية الشهر.



وكانت السعودية سمحت بعودة حركة السفر بين البلدين بدءا من الأربعاء الماضي، بعد تعليقها لشهرين لأسباب متصلة بالوقاية من تحورات جائحة كورونا.

بترا