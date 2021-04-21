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الأربعاء، 21-04-2021 02:31 م

في مخيم البقعة

ثلاثينية برئة واحدة وتعاني السرطان تناشد بتوفير الأكسجين

عبوة
عبوة أكسجين


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - صرختها مدوية ، قصّتها مُبكية ، تجدها تنفرد باكية ، داعية ، راجية، حيث تعاني من سرطان في الغدة الليمفاوية ، الأمر الذي أفقدها القدرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي .، وجعلها تعيش برئة واحدة .

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بداية الألم لفتاة تبلغ من العمر (37) عاما ، ابتلاها القدر بمرض السرطان ، جعلها رهينة الألم والحسرة ، حيث تعيش برفقة والديها العاجزين في منطقة مخيم البقعة ، حيث سريرها التي تقبع فيه ، متضرعة إلى الله - سبحانه وتعالى - أن يُخفف معاناتها .

 

روت الفتاة معاناتها لـ"الوكيل الإخباري" ، مُناشدة لتوفير "الأكسجين" لها ، حيث أن ضيق حالها يحول دون توفيره ، حيث قسوة المرض من جهة ، ومرارة ضيق الحال ، من جهة أخرى ، على وقع بكائها.

 

الفتاة بين كفي الألم ، ويظهر من صوتها مدى ما تعانيه ، و نضع أمام أصحاب الأيادي البيضاء المناشدة ، لتوفير "الأكسجين" ، علّ في ذلك أمل لعيش يُخفف عنها وطأة المرض .

 

 

"الوكيل الإخباري" يتحفّظ على كافة المعلومات التي تتعلّق بالفتاة ، والتقارير الطبية .

 

"وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" 

 

للتواصل :

06/5805580

 




 

 


 

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