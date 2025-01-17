25% نسبة انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوعين في الاردن

الوكيل الإخباري- قال أمين سر الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن، خالد قاسم، الجمعة، إن نسبة الانخفاض في أسعار الدواجن تجاوزت 25% خلال الأسبوعين الماضيين.

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وأوضح قاسم أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن أسعارها في متناول المواطنين، وتخدم المزارعين؛ بسبب استقرار الحالة الصحية للدواجن، واستقرار التوريد إلى السوق والكميات الموردة للأسواق.



وأضاف أن استقرار الحالة الجوية دفع إلى استقرار الحالة الصحية للدواجن، كما أن المزارعين اتخذوا إجراءات وتدابير أدت إلى وجود نوعية أفضل من الإنتاج وتزويد أعلى إلى السوق.