تنويه من وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس

وأضاف أن الفئات المستهدفة تشمل الطلاب المحرومين من رياض الأطفال، أو الذين يعانون من الاكتظاظ في المدارس، أو الذين يدرسون في مدارس مستأجرة، أو مدارس تعمل بنظام الفترتين، أو مدارس ذات أبنية قديمة يجب إزالتها واستبدالها بأبنية جديدة.
وأشار إلى أنه تم تخصيص نحو 30.5 مليون دينار في موازنة 2025 لصيانة المدارس، وهو الرقم الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة.
وبين أبو أحمدة أن الخطة الاستراتيجية في وزارة التربية تستهدف صيانة 800 مدرسة سنويًا، متوقعا بأن تستهدف الخطة مع هذه الموازنة، ما يقارب ألف مدرسة، مما يشكل 50% من المدارس القائمة على الأبنية الحكومية حاليًا.
وأوضح أن توجيه رئيس الوزراء بإزالة العوائق أمام الوزارة سيساهم في استخدام غالبية المدارس في المملكة للطاقة الشمسية في التدفئة والتكييف، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب داخل المدارس إذا توفرت المساحة اللازمة.
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