لا زيادة على أقساط التأمين والكتاب المتداول هو تعميم داخلي لموظفي شركة خاصة

وأكد السائح لـ"الوكيل الاخباري" أنه أبلغ الجهات المعنية لمحاسبة المتسبب بتسريب التعميم الداخلي للشركة الذي يهدف للحد من حوادث السير في الشركة حفاظاً على سلامة الموظفين ومركبات الشركة والممتلكات العامة.
من جانبه نفى الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، الدكتور مؤيد الكلوب، ما يتم تداوله على وسائل التواصل حول تعديل قانون التأمين الجديد لعام 2025 لزيادة الأقساط على السائقين المتسببين بالحوادث.
وأوضح الكلوب أن الوثيقة التي يتم تداولها، والتي تشير إلى رفع أقساط التأمين، هي مجرد تعميم داخلي صادر عن إحدى شركات القطاع الخاص وموجه لموظفيها، ولا علاقة للاتحاد بهذا التعميم.
وأكد أن القسط السنوي لتأمين المركبات لم يشهد أي زيادات.
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