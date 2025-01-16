ميناكوم-الأردن تحقق إنجازاً بارزاً بفوزها بجائزتين من جوائز "بيكاسو دور" السنوية لعام 2024

وقد انتزعت المجموعة الجائزة الرقمية الذهبية عن حملة حسابات التوفير التي أطلقها بنك الأردن لعام 2024 "العين عليك"، والتي صممتها شركة "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان" الرائدة في مجال الخدمات الإعلانية الإبداعية وبناء وتطوير العلامات التجارية في المملكة، إحدى شركات المجموعة، فيما نالت جائزتها الفضية في فئة اللوحات الإعلانية المبتكرة ضمن المول (المراكز التجارية) عن حملة تطبيق البوليفارد على الهواتف الذكية التي أطلقها العبدلي "البوليفارد صار أقرب إلك"، والتي صممتها شركة "وندرمان-عمّان"، التي تعتبر أكبر شركة اتصال وتقنيات رقمية في المملكة، والتي تعمل تحت مظلة المجموعة.
وتنطوي كل من الجائزتين على أهمية كبيرة، إذ تعكسان مدى التطور المستمر في التميز الإبداعي المعهود عن شركات ميناكوم-الأردن، وفي مقدمتها "ڤي إم إل واي آند آر-عمّان"، التي تؤكد أن الابتكار في الإعلان يعتمد على دمج الأبحاث والإبداع والتسويق الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي والرؤى العميقة، وهو ما يجسد منهجية عملها في تصميم حملات تسويقية قادرة على جذب الجمهور بالأخص الشباب، من خلال محتواها التفاعلي ورسائلها الموجهة على المنصات التي يتفاعلون عبرها. أما "وندرمان-عمّان"، فواصلت مع نيل جائزتها الفضية ترسيخ حضورها وبصمتها في تصميم وتنفيذ حملات تسويقية مؤثرة من خلال حلولها الشاملة التي لطالما أهلتها لقيادة تطوير منصات الاتصالات الرقمية المتكاملة، بالاستفادة من خبرتها في مجال الاتصال والتقنيات الرقمية ورؤيتها الاستراتيجية في التفكير الإبداعي.
ومع هاتين الجائزتين، تواصل ميناكوم-الأردن تحقيق الإنجازات النوعية التي تعزز مكانتها الريادية، الأمر الذي يعد ثمرة لرؤيتها الطموحة والرامية لتقديم حلول تسويقية شاملة للعملاء الذين تحرص على أن تظل شريكاً استراتيجياً مفضلاً وداعماً لهم في تسويق خدماتهم ومنتجاتهم بطرق تحدث أثراً إيجابياً مستداماً على أعمالهم، هذا إلى جانب تعزيز موقع المملكة على خريطة الإبداع، بالارتكاز على الابتكار والتنوع والتكامل بما يواكب التطورات العالمية، وذلك في كل ما تقوم به وتقدمه منذ ما يقارب ثلاثة عقود، أمضتها وستواصل في العمل الدؤوب والتقدم المستمر.
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