أول رد اسرائيلي على الشكوى الجنائية المقدمة من سويسرا

الوكيل الإخباري- قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يعتقد أن الشكاوى الجنائية المقدمة ضده من سويسرا خطوة دعائية تستهدف سمعته .

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كما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مكتب هرتسوغ ان رئيس إسرائيل شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي كما هو مخطط له

وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه يعمل على بيان لموقفه القانوني بعد شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.



وأضاف أنه يتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، وسيصدر بيانا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى.



من جانبها، أعلنت مجموعة قانونية حقوقية بسويسرا أن أفرادا قدّموا اتهامات ضد الرئيس الإسرائيلي للمدعين الفدراليين والسلطات في بازل وبيرن وزيورخ.



وأكدت أنه يمكن رفع الحصانة عن المسؤولين السياسيين في ظروف معينة؛ كالجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن حالة هرتسوغ تستوفي الشروط، وفق تعبيرها.

ونقلت وكالة رويترز عن الادعاء السويسري إعلانه تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وذلك خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي.



وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه لا يعتزم الكشف عن أي تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكوى، وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني.



