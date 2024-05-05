بلدية برقش تنفذ حملة بيئية في مناطقها السياحية

الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية بلدية برقش، إجراء حملة نظافة شاملة في المنطقة التابعة لحدود البلدية خاصة المناطق السياحية التي يقصدها الكثير من المتنزهين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وقال رئيس البلدية، خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن الحملة تركزت على منطقة وادي الريان / جديتا وغابات برقش بالإضافة لمناطق أخرى، وهي مناطق سياحية تشهد زيارات مستمرة من قبل المتنزهين.