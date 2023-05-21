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الأحد، 21-05-2023 11:41 ص

الأوقاف الفلسطينية تدين اقتحام المتطرف بن غفير المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك.

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وأكدت وزارة الأوقاف في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ما يقوم به المستوى السياسي في حكومة اليمين المتطرف، من خلال اقتحاماته هذه، هو اعتداء على مكان ديني خالص للمسلمين، ليس لغيرهم أي أحقية فيه، وهو جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية.


وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة، كما طالبت أبناء الشعب الفلسطيني بشد الرحال والرباط في الأقصى للدفاع عنه.


وفا


 




 

 


 

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