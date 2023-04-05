الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

ماكرون يصل بكين في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

الصناعة والتجارة: ضبط 300 مخالفة منذ بداية رمضان

التربية تنعى طالب التوجيهي محمد عبدالفتاح

وزير الصحة يفتتح مركز صحي حنينا ومركز صحي الفيصلية الأوليين في مأدبا

200 إصابة و500 معتقل حصيلة اعتداء الاحتلال على الأقصى والمصلى القبلي

مشروع حكومي لدفع 50 % من رواتب الموظفين الجدد

أسعار الذهب الأربعاء في الأردن

الأوقاف الإسلامية بالقدس تدين الاعتداء على المصلين في المسجد القبلي

وسائل إعلام تركية: انضمام فنلندا إلى "الناتو" محاولة لتطويق تركيا

الأربعاء، 05-04-2023 11:45 ص

الاحتلال يجرف 10 دونمات من أراضي ياسوف شرق سلفيت

م


الوكيل الاخباري - جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، نحو 10 دونمات من أراضي قرية ياسوف، شرق سلفيت.

اضافة اعلان


وأفاد نائب رئيس مجلس قروي ياسوف وائل ماضي، بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراضٍ تعود لمواطنين من القرية في منطقة "زعترة" شرق البلدة قرب حاجز زعترة العسكري، لصالح التوسع الاستيطاني.


بدوره، قال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن عملية التجريف تأتي في سياق عدوان الاحتلال الشامل وإرهابه المستمر بحق شعبنا وأرضه.


وأكد أن هذه الانتهاكات لن ترهب شعبنا الفلسطيني، بل ستزيده ثباتاً وتمسكاً بأرضه وحقوقه، وإصرارا على مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية.


يذكر أن قرية ياسوف تتعرض لهجمة استيطانية اسرائيلية ممنهجة تمثلت مؤخرا باقتلاع وتكسير عشرات أشجار الزيتون المعمرة وتجريف أراضٍ.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ااا

عضوا كونغرس يطالبان إدارة بايدن باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة حكومة الاحتلال

وو

200 إصابة و500 معتقل حصيلة اعتداء الاحتلال على الأقصى والمصلى القبلي

25

الأوقاف الإسلامية بالقدس تدين الاعتداء على المصلين في المسجد القبلي

هه

شؤون القدس: العدوان الهمجي على المصلين في الأقصى جريمة مخططة لإرضاء حفنة من المتطرفين

00

مسيرة غاضبة في أم الفحم نصرةً للمسجد الأقصى

ح

حماس: ما قام به الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة نكراء

أخبار متعلقة
احتلال5

الاحتلال يقتحم قرية مردا شمال سلفيت

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا من دير بلوط

احتلال 9

الاحتلال يقتحم بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

000

الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم شمال سلفيت

احتلال 1

الاحتلال يعتقل فتى من سلفيت

00

مستوطنون يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت