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الخميس، 17-12-2020 02:44 م

الاحتلال يصيب عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق في جنين

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الوكيل الإخباري- أصيب عشرات الطلبة والمعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، داخل باحة مدرسة عانين الثانوية غرب جنين.
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وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل المسيلة للدموع داخل ساحة المدرسة، ما أدى الى إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بحالات اختناق، وهلع، وعمل عدد من المعلمين على تقديم الإسعافات الأولية لهم، عدا عن الفوضى التي تسببت بها، ما أثر على سير العملية التعليمية.

وناشدت مديرية تربية جنين كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والمحلية والإعلامية بأخذ دورها في فضح الممارسات الإسرائيلية، ولجم هذه الانتهاكات المجحفة بحق الطلاب والعملية التعليمية عموماً.

 




 

 


 

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