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الخميس، 25-04-2024 12:11 م

سيدة باكستانية تلد 6 توائم خلال ساعة واحدة

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الوكيل الإخباري - في حالة نادرة  للغاية أنجبت سيدة باكستانية تبلغ من العمر 27 عاماً ستة توائم في ساعة واحدة بمستشفى في روالبندي.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن السيدة وتدعى زينات ولدت التوائم  الستة ( أربعة أولاد وبنتين) في غضون ساعة واحدة في 19 أبريل.

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ودخلت السيدة إلى المستشفى مساء يوم الخميس (18 إبريل) بسبب آلام المخاض. وفي اليوم التالي، أنجبت بنجاح التوائم الستة.


وقال الطبيب المسؤول إن الأم وأطفالها الستة بصحة جيدة دون أي مضاعفات. جميع الأطفال الرضع في حالة جيدة، ويزن كل منهم أقل من رطلين.


وأضاف لصحيفة "داون"  أن الأطباء وضعوا الأطفال في حضانات.


وأعرب العاملون في المستشفى عن سعادتهم بولادة التوائم ، وأكدوا أن الأسرة تلقت كافة الرعاية الطبية والتسهيلات التي احتاجتها خلال فترة إقامتهم.


وسيبقى الأطفال في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى حتى يصبحوا مستعدين للعودة إلى المنزل وسيستمرون في تلقي الرعاية الطبية هناك.

 

 

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