علان: هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن مع التطورات السياسية بالمنطقة

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة



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أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب يعود إلى التطورات السياسية في المنطقة٬ قائلا "الضربة الإسرائيلية لإيران أعصفت بأسعار الذهب".وأضاف اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أنه مع ارتفاع أسعار الذهب ارتفع العرض والطلب على الذهب في الأسواق المحلية بشكل طفيف بنسبة تصل لـ 25% مقارنة بشهر رمضان.وتابع" ارتفاع الطلب على الذهب يعود لرغبة المواطنين بالاقتناء لغايات الادخار في ظل الظروف السياسية الراهنة بالإضافة إلى بدء موسم المناسبات".وأشار إلى أن أسعار الليرة الذهبية اليوم السبت سجلت ارتفاعاً قياسياً جديداً ليبلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 394 ديناراً أما الرشادية بوزن 7 غرامات، بلغ إلى 346 ديناراً.وأقفلت الأسواق العالمية أمس على سعر 2391 دولار للأونصة ليرتفع سعر غرام الذهب 60 قرشا وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 48.6 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 46.6 ديناراً للشراء منهم.