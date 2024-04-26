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الجمعة، 26-04-2024 05:59 م

"عداءو الأمن العام" يسيطرون على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت

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الوكيل الإخباري- سيطر عداءو الأمن العام على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت والذي أقيمت فعالياته في منطقة البحر الميت وبمشاركة اكثر من (3000) عداء وعداءة من عدة جنسيات عربية وأجنبية . اضافة اعلان


حيث ظفر فريق الأمن العام  بالمركز الاول في سباق (50)كم تتابع عن طريق العداؤون (حمزة العشوش ، محمد الدردور ، مهدي صالح ، سعد سلامة).

وضمن سباق (50)كم تتابع مختلط حقق فريق الأمن العام المكون من (سامح دويشر، رائد محمود ، إسراء جبارات ، محمد سلامة) المركز الاول .

وفِي سباق (50)كم تتابع سيدات حلت العداءات (العنود ايهاب ، هيا المجالي ، ياسمين إسماعيل ، براءة الدغمي) في المركز الاول . 

وأحرز العداء شريف نعيم المركز الاول في سباق (10)كم ، فيما حقق العداء احمد سمور المركز الاول لسباق (21)كم .

وتوج العداء احمد محيسن بالمركز الاول في سباق (50)كم ، والعداء علي السوالمة بالمركز الاول ضمن سباق (21)كم كراسي متحركة . 

وفي ختام فعاليات الماراثون توج مندوب سمو الأمير فراس بن رعد معالي امين عمان يوسف الشواربة الفائزين بالمراكز الأولى . 

يشار إلى ان فريق الامن العام للماراثونات والذي يشرف على تدريبه الرائد زهير الزبون قد حقق العديد من الإنجازات الدولية من أهمها "ماراثون الأقصر الدولي ،  ماراثون بيروت الدولي ، ماراثون النمسا الدولي (اوتشر) اضافة الي حصده العديد من الألقاب المحلية في مختلف السباقات .

 




 

 


 

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