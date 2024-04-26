"عداءو الأمن العام" يسيطرون على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

سيطر عداءو الأمن العام على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت والذي أقيمت فعالياته في منطقة البحر الميت وبمشاركة اكثر من (3000) عداء وعداءة من عدة جنسيات عربية وأجنبية .حيث ظفر فريق الأمن العام بالمركز الاول في سباق (50)كم تتابع عن طريق العداؤون (حمزة العشوش ، محمد الدردور ، مهدي صالح ، سعد سلامة).وضمن سباق (50)كم تتابع مختلط حقق فريق الأمن العام المكون من (سامح دويشر، رائد محمود ، إسراء جبارات ، محمد سلامة) المركز الاول .وفِي سباق (50)كم تتابع سيدات حلت العداءات (العنود ايهاب ، هيا المجالي ، ياسمين إسماعيل ، براءة الدغمي) في المركز الاول .وأحرز العداء شريف نعيم المركز الاول في سباق (10)كم ، فيما حقق العداء احمد سمور المركز الاول لسباق (21)كم .وتوج العداء احمد محيسن بالمركز الاول في سباق (50)كم ، والعداء علي السوالمة بالمركز الاول ضمن سباق (21)كم كراسي متحركة .وفي ختام فعاليات الماراثون توج مندوب سمو الأمير فراس بن رعد معالي امين عمان يوسف الشواربة الفائزين بالمراكز الأولى .يشار إلى ان فريق الامن العام للماراثونات والذي يشرف على تدريبه الرائد زهير الزبون قد حقق العديد من الإنجازات الدولية من أهمها "ماراثون الأقصر الدولي ، ماراثون بيروت الدولي ، ماراثون النمسا الدولي (اوتشر) اضافة الي حصده العديد من الألقاب المحلية في مختلف السباقات .