الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 04:52 م

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

صورة أرشيفية لجنود يحتجزون شابين.jpg_61883b3d-0e33-4447-a263-9087531bd0cb


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 13 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة.اضافة اعلان


ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين وهم: عبد الباسط معطان (42 عاما) من مدينة البيرة، والشقيقين وائل محمد عطا (28 عاما)، ويوسف محمد عطا (17 عاما) من دير أبو مشعل غرب رام الله، والشقيقين أحمد شلالدة ومحمد شلالدة، والشاب عبد الله اسعد أبو عليا (21 عاما) من قرية المغير، كما اعتقلت فادي حمد أحمد (38 عاما) من بلدة بيرزيت بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من المدينة وبلدة اليامون وهم: عادل زكارنة، والأسير المحرر عبد الحليم عز الدين، وإيهاب عدنان سلامة، والشقيقين الشابين عبد الناصر وعبد الباسط محمود حسن عطعوط عباهرة من اليامون غرب جنين.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني ماهر عمر الضميدي من بلدة حوارة جنوب نابلس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الاقصى

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

احتلال ٣

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية جنوب جنين

احتلال غاز

إصابة عامل برصاص الاحتلال في الخليل

NpVJK

مستوطنون يستولون على غرفة زراعية في كفر الديك

mUrvU

الاحتلال يخطر بهدم خيام ومنشآت في تجمع أبو النوار شرق القدس

أخبار متعلقة
0RUDScZviv0OW4t7WaPgme9Iigi1hxxU8UvraOvF

الاحتلال يعرقل حركة الفلسطينيين على حاجز عسكري جنوب جنين

مواجهات

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

الاحتلال٦

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين

احتلال 1

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من جنين

download

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في الخضر

dbJGY

الاحتلال يبعد فلسطينيا عن البلدة القديمة من القدس