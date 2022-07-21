الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 13 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة.ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين وهم: عبد الباسط معطان (42 عاما) من مدينة البيرة، والشقيقين وائل محمد عطا (28 عاما)، ويوسف محمد عطا (17 عاما) من دير أبو مشعل غرب رام الله، والشقيقين أحمد شلالدة ومحمد شلالدة، والشاب عبد الله اسعد أبو عليا (21 عاما) من قرية المغير، كما اعتقلت فادي حمد أحمد (38 عاما) من بلدة بيرزيت بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من المدينة وبلدة اليامون وهم: عادل زكارنة، والأسير المحرر عبد الحليم عز الدين، وإيهاب عدنان سلامة، والشقيقين الشابين عبد الناصر وعبد الباسط محمود حسن عطعوط عباهرة من اليامون غرب جنين.وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني ماهر عمر الضميدي من بلدة حوارة جنوب نابلس.