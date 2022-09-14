الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

ضبط 11764 قضية اتجار وترويج وحيازة وتعاطي للمخدرات منذ مطلع العام

إيجاز صحفي اليوم حول مستجدات حادثة انهيار عمارة اللويبدة

مكافحة المخدرات: علاج 622 شخصا في مراكز متخصصة العام الحالي

المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية ينطلق في 21 تشرين الثاني

التنمية: الوزارة على استعداد لتوفير مراكز ايواء لمتضرري عمارة اللويبدة

الحزن يعم مدرسة الأميرة عالية باللويبدة بوفاة الطالبتين سهيلة وراما

خال 3 أخوة توفوا بعمارة اللويبدة يروي تفاصيل الحادثة

الملكة: اللهم ارفع عن أهلنا في بناية اللويبدة المنكوبة الشدة والبلاء

شاهد .. لحظة إخراج شخص من تحت ركام عمارة اللويبدة

الأمانة: اخلاء 4 عمارات مجاورة للعمارة المنهارة في اللويبدة

الأربعاء، 14-09-2022 02:32 م

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

920221214811894500342


الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في محافظتي الخليل ونابلس.

اضافة اعلان


وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والجعة والخليل ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.


من جهة أخرى، هدمت جرافات الاحتلال اليوم، غرفتين زراعيتين واقتلعت أشجار زيتون، في قرية روجيب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.


وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحموا منطقة "الضحاك" جنوب شرق القرية، وهدموا غرفتين زراعيتين واقتلعوا 20 شجرة زيتون معمرة، بذريعة عدم الترخيص من سلطات الاحتلال.

 

بترا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

مقتل ضابط من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين قرب جنين

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من نابلس بينهم أربعة أشقاء

=

استشهاد شابين برصاص الاحتلال في جنين

قدس

مخطط اسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في جبل أبو غنيم بالقدس

قوات الاحتلال 3

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

HdzvsqyJ5pF7Ltmq619rKNYFjjxW0gQTndg96g5M

الاحتلال يمدد اعتقال صحفية مقدسية

أخبار متعلقة
820221691757860935647

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

3-jpg-00066880261916792-e1660808823888

الاحتلال يعتقل منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت بفلسطين

download

سلطات الاحتلال تجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله في العيسوية

820221672020864335416

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طمون أثناء مروره على حاجز الحمرا

bHIrJ

الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة كفر الديك

c86553fa017395f5e49a2faf6c07315b

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل