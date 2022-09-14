الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في محافظتي الخليل ونابلس.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والجعة والخليل ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.



من جهة أخرى، هدمت جرافات الاحتلال اليوم، غرفتين زراعيتين واقتلعت أشجار زيتون، في قرية روجيب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحموا منطقة "الضحاك" جنوب شرق القرية، وهدموا غرفتين زراعيتين واقتلعوا 20 شجرة زيتون معمرة، بذريعة عدم الترخيص من سلطات الاحتلال.

بترا