الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من سلوان

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، 6 فلسطينيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منازلهم.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين محمد وسلطان سرحان من بلدة سلوان بالقدس بعد مداهمة منزلهما واقتادهما إلى معتقل المسكوبية، كما اعتقلت الفتى نسيم زهير دميري، والشاب أحمد صالح كشعم من حي بطن الهوى، واثنين آخرين لم تعرف هويتهما بعد.



وتأتي هذه الاعتقالات بالتزامن مع دعوات مقدسية لإقامة صلاة الجمعة غداً في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى في سلوان احتجاجاً على سياسة الهدم والتهجير بحق أهالي البلدة.

المصدر : وفا