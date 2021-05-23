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الأحد، 23-05-2021 08:06 م

حفاظا على مصلحة الطلبة

التربية الفلسطينية : تأجيل امتحانات التوجيهي

دولة


الوكيل الإخباري - قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، اليوم الأحد، تأجيل الدورة الأولى من امتحان الثانوية العامة حتى  24/6/2021.

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وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الوزير الفلسطيني مروان عورتاني، أن هذا القرار جاء حفاظا على مصلحة الطلبة وانتصارا لهم، وفي ضوء الآثار التي ترتبت على عدوان الاحتلال على الفلسطينيين وما لحق بالطلبة من أضرار نفسية وأخرى مختلفة حالت دون الاستعداد التام لعقد الامتحانات في موعدها.


وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بمعايير جودة الامتحان في إطار مصلحة الطلبة وتمكينهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الوقت المحدد، لافتةً إلى أن جهوداً استثنائية ستبذلها الوزارة عبر طواقمها المختلفة؛ لإنجاز كل المهام بالوقت المحدد، علماً أن الدورة الثانية ستبقى في موعدها المحدد سابقاً، وسيتم نشر البرنامج المعدل من خلال مديريات التربية.


وبينت أن إجراءات إضافية ستتخذها تتعلق بتعديل التعليمات الخاصة بالدورة الثانية بما يمكن الطلبة من التقدم لهذه الدورة والذين تأثروا بشكل مباشر بالعدوان ويتعذر عليهم التقدم للدورة الأولى.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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