الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 06:36 م

الحاج الفلسطيني الذي اشعل مواقع التواصل يوجه رسالة للاردنيين - فيديو

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الوكيل الاخباري - قال الشيخ سعيد عرمي الذي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورته اثناء مقاومة جيش الاحتلال الاسرائيلي ان هذه ليست المرة الاولى التي يواجه فيها جيش الاحتلال .

وبين في لقاء مع قناة المملكة ان السبب في المواجهات الاخيرة هي وضع بؤرة استيطانية داخل الاراضي الزراعية الفلسطينية والاعتداء على اشجار عنب وزيتون هناك ، ونيتهم بالتوسع والتوغل داخل الاراضي الفلسطينية .

وبين العرمي انه شارك في الانتفاضة الاولى ، مشيراً انه لم يتعرض للاصابة او الاعتقال اثناء مواجهة قوات الاحتلال سابقاً .

ووجه الشيخ تحية الى نشامى الاردن مؤكداً انهم شركاء الفلسطينيين واشقائهم بالدم .

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