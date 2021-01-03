الحاج الفلسطيني الذي اشعل مواقع التواصل يوجه رسالة للاردنيين - فيديو

الوكيل الاخباري - قال الشيخ سعيد عرمي الذي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورته اثناء مقاومة جيش الاحتلال الاسرائيلي ان هذه ليست المرة الاولى التي يواجه فيها جيش الاحتلال .



وبين في لقاء مع قناة المملكة ان السبب في المواجهات الاخيرة هي وضع بؤرة استيطانية داخل الاراضي الزراعية الفلسطينية والاعتداء على اشجار عنب وزيتون هناك ، ونيتهم بالتوسع والتوغل داخل الاراضي الفلسطينية .



وبين العرمي انه شارك في الانتفاضة الاولى ، مشيراً انه لم يتعرض للاصابة او الاعتقال اثناء مواجهة قوات الاحتلال سابقاً .



ووجه الشيخ تحية الى نشامى الاردن مؤكداً انهم شركاء الفلسطينيين واشقائهم بالدم .

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