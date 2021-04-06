القدس .. مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت على حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس، عقب تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور في قرية بدو المجاورة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت من قرية بدو باتجاه حاجز بيت اكسا، تنديدا بجريمة إعدام الشهيد وبجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.0



واستشهد منصور (42 عاما) وأصيبت زوجته فجر اليوم، بعد إطلاق النار على السيارة التي كانا يستقلانها قرب بلدة بير نبالا شمال غرب القدس المحتلة.

المصدر : وفا