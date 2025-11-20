"لجنة عمل الأعيان" تبحث توسيع الشمول في الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الخميس، بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور جادالله الخلايلة، ومدير إدارة الدراسات في الضمان محمد خريس، برامج وآليات الاشتراكات المدعومة لتوسيع الشمول في الضمان الاجتماعي.

وقال العين مراد، إن الاجتماع جاء لبحث سد فجوة تغطية العمالة في الضمان الاجتماعي عبر الاشتراكات المدعومة، وللاطلاع على البرامج المقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.



وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مثمنًا الشراكة بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية، وهو ما يسهم في دعم فئة العمالة في المنشآت الصغيرة والعاملين ضمن الاقتصاد غير المنظم، بما يعزز من مستويات الحماية والاستقرار الاجتماعي.



من جانبه، استعرض الدكتور الخلايلة، حزمة من البرامج الحيوية التي تقدمها المؤسسة بهدف سد الفجوات التي يواجهها عدد من الفئات في الاشتراك بالضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه البرامج تشمل كافة القطاعات الاقتصادية وتستهدف فئات متعددة من العاملين.



وأوضح، أن برنامج "استدامة ++" يستهدف بشكل خاص العاملين في المؤسسات متناهية الصغر ضمن القطاعات الهشة والضعيفة، بهدف توفير الحماية الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى فئة العاملين في سوق العمل بشكل حر.



وأضاف الدكتور الخلايلة، أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا المحفزة التي تنعكس إيجاباً على زيادة نسب التشغيل، وتنظيم سوق العمل، وتحفيز العاملين والمنشآت على الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مما يسهم في تعزيز استقرار سوق العمل وتحقيق التكامل بين مختلف شرائح المجتمع.