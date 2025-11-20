الاحتلال يحاصر مستشفى الوطني بنابلس

08:01 ص

الوكيل الإخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة منع المركبات من المرور عبر شارع فيصل وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار محاصرة مستشفى الوطني.





وقالت مصادر إن قوات الاحتلال نفّذت عمليات مداهمة لعدد من المحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.